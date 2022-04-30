محافظ القاهرة يتابع استعدادات عيد الفطر بالحدائق ومواقف السيارات غدا

يجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدا، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لعيد الفطر المبارك، ومن المقرر قيام المحافظ بمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب بموقف أقاليم المرج والتيسيرات المقدمة لتسهيل سفر المواطنين، والتحذير من وجود أي زيادة في الأجرة، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي حالة، كما يتابع جهاز السرفيس مع المختصين الأمر وضبط الأداء ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات

وتشمل جولة محافظ القاهرة غدا، زيارة للحديقة الدولية بمدينة نصر لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الأسر في إجازة العيد، واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع أي زحام حفاظا على سلامة المواطنين، والتأكيد على ارتداء الكمامة لرواد الحدائق والمتنزهات والحفاظ على نظافة المكان وإزالة أي إشغالات في محيطه، وشدد على أهمية صيانة الألعاب والتأكد من سلامتها لتجنب أي مخاطر على المواطنين والأطفال.

التركيز على النظافة

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة وشركات رفع المخلفات بالحفاظ على نظافة الشوارع والمياديين والأماكن العامة وإزالة أي تراكمات أولا بأول وتجميل الشوارع ورفع كفاءة الإنارة من أجل سلامة المواطنين، وتحسين البيئة.

موقف عبد المنعم رياض

ومن المقرر أن يختتم محافظ القاهرة جولته غدا بمتابعة حركة العمل بموقف عبد المنعم رياض وخطوط السير وانتظام عمل أتوبيسات النقل العام والسرفيس بمختلف الخطوط، وتكثيف أتوبيسات النقل العام على الأماكن التى تحظى بإقبال المواطنين خلال فترة عيد الفطر، وتقليل زمن التقاطر وعدم الانتظار لوقت في المحطات من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

وشدد على تكثيف الحملات والمتابعة خلال فترة العيد على المواقف وخطوط السير؛ لمنع أي تجاوزات أو تقطيع المسافات أو زيادة الأجرة.

وشدد محافظ القاهرة على الجهات الخدمية ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة أيام العيد، والتعامل مع أي طارئ من أجل خدمة أفضل للمواطن القاهري، ومنع أي مخالفات بناء أو تعديات خلال فترة العيد.