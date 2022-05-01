كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بعيد الفطر: كل عام وأنتم بألف خير

حرص الفنان كريم عبد العزيز على تهنئة جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر صورة له مكتوب عليها «عيد مبارك».

كريم عبدالعزيز لجمهوره: عيد فطر سعيد عليكم

وعلق كريم عبدالعزيز على الصورة مهنئًا جمهوره، وقال: «كل عام وأنتم بألف خير، عيد فطر سعيد مبارك عليكم جميعا، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات»، لتتوالى عليه التعليقات المهنئة من جمهوره.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز شارك في السباق الرمضاني الحالي 2022، من خلال شخصية الضابط زكريا يونس، والتي يجسدها ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، محققا نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من الجمهور.

المخرج محمد عبد العزيز يشيد بأداء ابنه

كما حصد الفنان كريم عبدالعزيز إشادة والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وقال عنه خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، إن أداءه للشخصية مقنع للغاية وصادق مثل باقي أعماله الفنية، وأنه أقنع الجميع بشخصيته في الجزء الثالث من العمل، كما أقنعهم في الجزء الثاني، مضيفا أن نجله يستعد جيدا للشخصية من خلال دراستها بحرفية عالية، لذلك يصدقه الجمهور، ويصل لهم بسهولة كبيرة.

أبطال مسلسل الاختيار 3

وشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 كل من ياسر جلال، وأحمد السقا، وأحمد عز، وخالد الصاوي، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، ونور محمود، وأمير المصري، وعصام السقا، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه «كيرة والجن»

وينتظر كريم عبد العزيز عرض فيلمه الجديد «كيرة والجن»، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشاركه في بطولة العمل كل من أحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب.