الاختيار 3 الحلقة 7.. كريم عبدالعزيز يتحدث مع شاب شارك بعمليات الإخوان

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم محاولة تجنيد أحد الشباب يدعى «بسام»، والذي يقوم الفنان كريم عبدالعزيز- الذي يجسد دور ضابط في الأمن الوطني- بالتحدث معه.

«الضابط زكريا يونس»: أعرف كل حاجة عنك كويس

ويظهر في المشهد الفنان كريم عبدالعزيز مع «بسام» وهو يجري تحقيقا معه داخل جراج للسيارات، فيقول له: «بقالك 4 ساعات بتكلمني عن ناس أنا معرفهاش»، فعنفه كريم عبدالعزيز قائلا له: «انت هتستعبط؟» وكشف له عن صورة داخل موبايله تظهر جثة لأحد الأشخاص.

وتابع كريم عبدالعزيز: «أنا مش بشتبه فيك.. أنا عارفك كويس، وعارف كل حاجة عنك وعارف إن كريم هو اللي جابك الورشة عشان تشتغل فيها وعارف كل اجتماع حضرته وكل عملية شاركت فيها، فاحكيلي.. اتعرفت على كريم بديوي إزاي».

فقال له الشاب: «أنا هحكيلك على كل حاجة»، فجلسا داخل إحدى السيارات بالجراج، مضيفا لكريم عبدالعزيز: «صاحب البيت طردني أنا وأهلي برة قالي أبوك بقاله سنين مش بيدفع الإيجار واستغل إن أبويا مكنش معاه الوصولات وجاب بلطجية وطردنا ولما اشتكينا قالوا للمتضرر اللجوء للقضاء لجأنا والقضية في المحاكم».

الشاب يحكي تفاصيل تجنيده

وتابع: «مكنتش عارف أعمل إيه ومكنش قدامي غير الشيخ كريم، تشوفه حلو أو غلط لكن هو الوحيد اللي وقف معايا ساعتها وساعدني وجابلي شغل وبيت عيلتي يعيشوا فيه، أنا لا قتلت حد ولا أذيت حد كل اللي عملته براقب وأشوف».