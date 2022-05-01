قبل ساعات من عيد الفطر.. تشييع جثمان شاب في قطور لقى مصرعه غرقا بمطروح

شيع أهالي قرية خباطة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، جثمان الشاب أحمد طولان، الذي لقى مصرعه غرقا في محافظة مطروح أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه في الغربية، بعد قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن، وتسليم الجثة إلى ذويها.

الحزن يسيطر على أهالي قرية خباطة

وأدى أهالي القرية، صلاة الجنازة على المتوفي في مسجد القرية، وتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الذي عم القرية، وسط دعوات إلى الله بالرحمة والمغفرة للمتوفى، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، على فراق ابنهم قبل ساعات من عيد الفطر المبارك.

وأكد أهالي القرية إن الشاب أحمد طولان في العقد الثاني من العمر، ويعمل كهربائي في أحد العمارات الإنشائية في محافظة مطروح، وقرر بعد انتهاء العمل الذهاب إلى أحد الشواطئ والاستحمام، وجرفه التيار المائي لداخل البحر، وغرق لعدم إجادته السباحة وتوفي نتيجة اسفسيكا الغرق.

بلاغ بانتشال جثة شاب

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح، تلقت بلاغا من قوات الإنقاذ النهري بتمكنهم من انتشال جثة شاب يدعى أحمد طولان من محافظة الغربية، يعمل في أحد المشروعات الإنشائية كهربائي، غرق على أحد الشواطئ أثناء الاستحمام، حيث جرفه التيار المائي لداخل البحر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.