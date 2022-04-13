الحزن يخيم على قرية طنط الجزيرة بعد غرق شاب صائم في مياه النيل

خيم الحزن على قرية طنط الجزيرة، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد غرق شاب بالصف الثالث الثانوي قبيل أذان المغرب، في مياه نهر النيل، أثناء تواجده قرب المياه بصحبة أصدقائه.

وتوجه أهالي القرية وقت صلاة المغرب إلى نهر النيل للبحث عن الشاب الفقيد «أحمد شيتا»، بعدما أخبر أصدقاؤه أسرته بالواقعة، واستعانوا بشباب ورجال القرية للبحث عنه في مياه النيل، حتى عثروا عليه بعد نحو ساعة من غرقه، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى وإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وخرج أهالي القرية متوجهين إلى منزل أسرة الفقيد لمساندتهم، ثم توجهوا إلى المستشفى لانتظار تسلم الجثمان والتصريح بدفنه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.

وتلقى مركز شرطة طوخ، بلاغا بغرق شاب في مياه نهر النيل بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وباجراء التحريات تبين أن المتوفى هو أحمد إبراهيم شيتا، 18 سنة، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وأنه كان بصحبة أصدقائه بالقرب من مياه النيل وسقط في الماء، قبل أن يتوجه أهالي القرية إلى المكان لانتشال جثمانه، ونجحوا في استخراجه من المياه بعد نحو ساعة من الغرق، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة.