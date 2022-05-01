مصرع مختل عقليا أشعل النيران في شقة وأصاب سيدتين بالإسماعيلية

لقى شخص في الأربعينيات من العمر، مصرعه مساء اليوم الأحد، جراء سقوطه من نافذة إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الشيخ زايد في الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من قسم ثالث، يفيد مصرع أحد الأشخاص بعد وصوله مجمع الإسماعيلية الطبي مصابا بإصابات خطيرة.

شهود العيان: المتهم ألقى بنفسه من الطابق الرابع

وقال شهود العيان من أهالي منطقة مساكن عبدون في الإسماعيلية، إن المتهم اقتحم المنزل على سيدة ونجلتها «طالبة جامعية» واعتدى عليهما بالضرب.

وتابع الشهود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشخص أشعل النيران في الشقة بعد صراخهما واستغاثتهما بالجيران، وحين أغلقا عليه باب الشقة قفز من النافذة في الدور الرابع.

وأشار شهود العيان إلى أن المنطقة ظنت أن المتهم «لص» يحاول سرقة المنزل، مشيرين إلى أنه استخدم أسطوانة البوتاجاز لإشعال النيران في المنزل.

التحريات الأولية: مختل عقليا ومجهول الهوية

وقالت مصادر أمنية بالإسماعيلية إن التحريات الأولية حول المتهم بارتكاب الواقعة، كشفت عن أن المتهم مختل عقليا وغير متزن وأن بعض الجيران تعرفوا عليه.

وأضافت المصادر أنه لم يتم العثور على أي هوية بحوزة المتهم، مشيرة إلى أنه جار تحديد هويته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

مصادر طبية: استقرار حالة الفتاة

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلي الطبي، إن الحالة الطبية للفتاة مستقرة وأنه يجري إجراء الجراحات اللازمة لها، موضحة أن الفتاة تدعى «روان» وهي طالبة جامعية، ومصابة بطعنة في الكتف والقدم وجرح في البطن، وتم استقبالها في المستشفى وإجراء الطوارئ اللازمة لها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان في مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكلفت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بإنهاء التحريات حول الواقعة.