حبس 4 متهمين بإلقاء أكياس مياه على المواطنين بالإسماعيلية 

أمرت نيابة أول الإسماعيلية بحبس أربعة أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإلقاء أكياس المياه على المواطنين في الشارع، كما أمرت النيابة بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، مع عرض المتهمين مع التحريات خلال الساعات المقبلة.

القبض على المتهمين

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، القبض على 4 أشخاص لإلقائهم أكياس مملؤة بالمياه على المواطنين في شوارع الإسماعيلية.

ورصدت وحدة المباحث في الإسماعيلية تحرك 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية «تروسيكل»، وتحركهم به لإلقاء أكياس المياه على المواطنين والسيارات بدائرة القسم.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية فإنه بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد «المزاح».

مصرع شاب بسبب أكياس المياه بالإسماعيلية

وأمرت النيابة العامة بالإسماعيلية، في وقت سابق، بحبس 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة الشاب «هشام زكريا»، قبل نحو أسبوعين، قبل أن يأمر قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية بتجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ضرب المجني عليه عمداً، مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضده بقصد إلحاق الأذى به، مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته، وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.

وأصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً يوم الأحد قبل الماضي، جاء فيه أنها تلقت بلاغًا بوفاة المجني عليه «هشام زكريا» في الإسماعيلية، بسبب انفعاله، بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياساً مملوءة بالمياه، وذلك تزامناً مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، من تداولٍ واسعٍ لأخبارٍ حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.