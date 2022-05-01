خطة المرور لتأمين الطرق في العيد.. سيارات إغاثة وكاميرات متطورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور خطتها المرورية على الطرق والمحاور السريعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وحرص اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية على تكثيف الخدمات المرورية لمرتادي الطرق السريعة أيام العيد، تيسيرا على المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

تزويد الطرق بسيارات الدفع الرباعي

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتزويد الطرق بسيارات الدفع الرباعي، وكذلك بالضباط والأفراد والدراجات البخارية، لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة.

إرشادات ومعاونة المواطنين

كما تم تزويد الطرق السريعة بسيارات الإغاثة المرورية لإرشاد ومعاونة المواطنين، والذين يتعرضون إلى حوادث لاقدر الله، أو لأعطال في سياراتهم، وذلك على مدار 24 ساعة، ويمكن التواصل مع هذه السيارات من خلال رقم الإغاثة المرورية «01221110000».

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى تزويد الطرق والمحاور السريعة برادارات ثابتة ومتحركة وكاميرات لمراقبة السرعات المقررة، وتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات نقل الركاب، وذلك تحت إشراف اللواء هاني محفوظ مدير مباحث الإدارة العامة للمرور، للتأكد من التزام قائدى المركبات بالتعريفة المقررة تهيب الإدارة العامة للمرور بمرتادى الطرق لالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.