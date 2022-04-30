تحذيرات من الكثبان الرملية بجانب الطرق السريعة فى شمال سيناء

هبت صباح اليوم رياخ خماسينة محملة بالآتربة على جميع المناطق بقرى ومدن شمال سيناء، وتكاثرت الرمال على الطرق السريعة بين العريش والشيخ زويد، ومناطق ما بين العريش وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.

وأدى هبوب الرياح المحملة بالأتربة الى توقف حركة اليد فى البحر، بعد أرتفاع ألسنة أمواج البحر، ووصول الأمواج الى الشواطئ ومنطقة الشاليهات.

تحذيرات من السير بسرعة عالية

وحذر بيان لمجلس مدينة العريش السائقين من السير بسرعة عالية على الطريق السريع بين العريش وبئر العبد بسبب وجود رمال على جانبى الطريق سببتها الرياح الشديدة التى ضربت المنطقة صباح اليوم.

وأضاف بيان المجلس أنه تم وضع أرشادات مرورية على بعض المناطق والمنحنيات الخطرة على الطرق السريعة.

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة إزالة الرمال من الطرق

بدوره قام اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، بالعمل على توجيه مجالس المدن سرعة عمل إزالة الكثبان الرملية لإعادة فتح الطرق تحسبا لوقوع حوادث بسبب الرمال التي تتراكم عند هبوب الرياح على المنطقة.

وفى السياق ذاته قام مجلس مدينة الشيخ زويد بعمل أرشادات مرورية على منحنى أبو عاصى القريب من قرية الخروبة بين العريش والشيخ زويد، وذلك لأجبار السائقين التمهل عند السير والحذر فى تلك المناطق..

أرشادات مرورية على ملف أبو عاصة غرب الشيخ زويد

وكان ملف أبو عاصى قد تسبب فى وقوع عدة حوادث على الطريق الدولى بين العريش والشيخ زويد، والتى كان أخرها أنقلاب شاحنة محملة بالبضائع وأحتراقها، ووفاة السائق والتباع، فيما أنقلبت سيارة أخرى قبلها بيومين توفى أحد الشباب ونقل الأخر الى المستشفى فى حالة حرجة.