ضبط 225 طربة حشيش وكميات من مخدر الآيس بالإسكندرية وسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 225 طربة حشيش وكميات من مخدر الآيس بحوزة عناصر إجرامية، قبل ترويجها على عملائهم.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن سوهاج والإسكندرية، وقطاع الأمن المركزي نشاط عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي مركز شرطة جرجا بسوهاج، وقسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

حشيش و«شابو» وأسلحة بيضاء

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العناصر الإجرامية، وأمكن ضبط شخصين حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش، زنة 2,500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس «الشابو» ومبلغ مالي، وسلاحين أبيض، وهاتفين محمول.

كما ضُبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، زنة 20 كيلو جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

1.7 مليون جنيه قيمة المضبوطات

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و750 ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.