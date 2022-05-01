موعد عيد الأضحى 2022 فلكيا.. «اعمل حسابك لو هتدبح»

دائما ما يهتم الناس بالإجازات الرسمية، ويبحثون عن عدد الأيام التي سيحصلون عليها، وبجانب ذلك يهتم الناس بصفة خاصة بالبحث عن موعد عيد الأضحى استعدادا لشراء الأضحية بالنسبة لمن يعتادون على فعل ذلك كل عام، ويدخرون مبلغ مالي لشراء اللحوم، أو الاستعداد لتربية الخراف والأغنام من الأسواق في المنزل، إذ يعرف عيد الأضحى بـ«عيد اللحمة».

وفي العيد الذي يكثر فيه تناول اللحوم، وعمل الفتة والوجبات الدسمة، بجانب معرفة الإجازات الرسمية له، يتشوق الكثيرون لمعرفة موعد عيد الأضحي 2022 من أجل معرفة موعد إجازات الأعياد والعطلات الرسمية، إذ يخططون لقضاء الوقت مع المحيطين من الأهل والأقارب والأصدقاء.

موعد عيد الأضحى 2022

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي موعد عيد الأضحى 2022 وفقا للحسابات الفلكية.

من المتوقع وفق الحسابات الفلكية أن يكون موعد عيد الأضحى 2022، السبت 9 يوليو 2022، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

عيد الفطر 2022

وفي تلك الأثناء والاحتفالات واليوم الأخير من شهر رمضان، أعلنت دار الإفتاء المصرية في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أمس، موعد عيد الفطر الذي سيحل غدا الاثنين الموافق 2 مايو 2022، وتستمر الإجازة إلى الخميس الموافق 5 مايو 2022، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ستكون 3 أيام فقط.

الإجازات الرسمية في 2022

ويبدأ شهر مايو بعطلة يوم 1 بمناسبة عيد العمال.

وإجازة عيد الفطر المبارك.

ذكرى ثورة 30 يونيو.

يحصل العاملين على إجازة في شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيا من 8 إلى 12 يوليو.

إجازة 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو.

بعدها تكون إجازة ذكرى نصر 6 أكتوبر.

وإجازة 8 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.