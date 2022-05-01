مترو الأنفاق: استمرار مد ساعات العمل للثانية صباحا حتى يوم الجمعة

أكدت شركة مترو الأنفاق، أنها أنهت كل الاستعدادات، لاستقبال عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير «الفكة» في شبابيك التذاكر، وزيادة منافذ البيع المتنقلة بالمحطات، لمنع زحام المواطنين بالمحطات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية يجري الدفع بها وقت الذروة، لمنع تكدس الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، ومد ساعات التشغيل، وتنفيذ خطة شاملة لمواجهة كورونا.

مد ساعات العمل حتى الثانية صباحًا خلال أيام عيد الفطر 2022

وكشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، عن استمرار مد ساعات العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل، خلال أيام عيد الفطر 2022، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، بدءًا من صباح غد الاثنين وحتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو الجاري، على أن تعود مواعيد مترو الأنفاق لطبيعتها بدءًا من يوم السبت الموافق 7 مايو من نفس الشهر، حيث سيكون العمل من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الواحدة صباحًا.

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2022.. تبدأ 5.15 صباحًا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2022، تبدأ من 5.15 صباحًا، وحتى الثانية بعد منتصف الليل، إذ يعمل المترو على مدار 21 ساعة يوميًا، لافتا إلى أن مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:18 صباحًا.

ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحًا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة، ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحًا، إذ يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحًا.

وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية مجانًا

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية مجانًا خلال أيام عيد الفطر 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض 50 جنيهًا غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات، للحد من كورونا، مؤكدًا أن جميع القطارات جاهزة لكافة رحلات عيد الفطر 2022.