امتحانات الثانوية العامة 2022.. مطالب بالتدريب على نظام بابل شيت

تُعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت في المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سابقاً في مؤتمر صحفي، موضحاً أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية وستكون فقط اختيار من متعدد، وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وذكر «شوقي»، إلى أنه سيتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم أثناء الامتحان لكل مادة.

امتحانات الثانوية العامة 2022.. مطالب بتوفير نماذج استرشادية

تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022، يستلزمه تدريب مكثف بحسب، ما أكدته داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر: «هناك ضرورة مُلحة بأن يتم توفير تدريب على الامتحان بالبابل شيت، حتى يتمكن الطالب من معرفة شكل ورقة الأسئلة وطريقة التظليل وكيفية تعديل الإجابة إذا أراد، بحيث تحسب الإجابة المعدلة ويحصل الطالب على الدرجة الكاملة».

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أن عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت خلق نوعاً من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب، لأنه صاحبه إلغاء دخول الطالب بالكتاب المدرسي سواء النسخة القديمة أو الكتب الإلكترونية المحملة على جهاز التابلت والاستعاضة بورقة المفاهيم، مؤكدة أنه يجب على وزارة التربية والتعليم طمأنة طلاب الصف الثالث الثانوي من خلال نشر نماذج استرشادية مع كتيب المفاهيم حتى يفهم الطلاب الفكرة خاصة أنها مستحدثة لم يراها من قبل.

ونوهت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بأن توفير تدريب على امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت يمكن الطالب من معرفة كل التعليمات الخاصة بالإجابة على الأسئلة وطريقة التظليل بشكل صحيح.

نصائح لكيفية الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت

وفي سياق متصل، حددت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، الطرق المثلى للإجابة على نظام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022، مشددة على الطلاب بضرورة التأكد من كتابة بياناتهم بشكل سليم في المكان المخصص لها، وقراءة السؤال وفهمه بشكل جيد قبل اختيار الإجابة واستخدام قلم رصاص داكن.

وأكدت «عاطف» في حديثها لـ«الوطن»، ضرورة استخدام مسطرة لعدم التشتت في الأسئلة، وعند التظليل يجب التأكد من تظليل الدائرة كاملة، وأن يظلل الطالب دائرة واحدة ولا يختار أكثر من إجابة، مشيرة إلى أنه إذا تعسر الطالب في سؤال يمكنه التظليل على رقمه بقلم خفيف لينتبه إلى أنه يحتاج إلى إجابة.