مفاجأة.. «التعليم» تتجه لعقد امتحانات تجريبية لطلاب المدارس الخاصة

إجراء تغييرات في شكل وطبيعة امتحانات المرحلة الثانوية، يصاحبه العديد من التساؤلات والاستفسارات، لأن الهدف واحد عند الطالب وولي الأمر، حتى وإن اختلفت الوسيلة، فالهدف هو الدرجة والنتيجة، أيا كان الامتحان ورقي أو إلكتروني، فعملت وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً وورقياً، ويؤدي طلاب المدارس الخاصة الامتحانات في المدارس الحكومية المجهزة.

الامتحانات في المدارس المجهزة

الشغل الشاغل للطالب وولي الأمور، هو التابلت ومنصة الامتحان، وماذا يفعل إذا لم تعمل المنصة وتمنعه من أداء الامتحان الذي يؤثر في النهاية على هدفه هو وولي أمره في الحصول على الدرجة والنتيجة، لذلك قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تكون الامتحانات في المدارس المجهزة إلكترونياً فقط.

أسباب عقد امتحانات تجريبية لطلاب المدارس الخاصة

لم تكن المدارس الخاصة جاهزة بالشكل الذي يطمئن ولي الأمر والطالب على عمل منصة الامتحان، لذلك تعمل حالياً وزارة التربية والتعليم، على عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الخاصة أثناء فترة أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للتأكد من كفاءة منصة الامتحان بدلاً من أداء الطلاب الامتحانات في المدارس الحكومية في فترة مسائية، بحسب ما كشفته مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن».

هل تعقد الامتحانات التجريبية في جميع المواد؟

وأضافت المصادر، أن الامتحانات لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، ولا تعقد في جميع المواد، مؤكدة على الطلاب بضرورة حضور هذه الامتحانات التجريبية للتأكد من سلامة منصة الامتحان على جهاز التابلت وأداء الامتحانات النهائية دون أي معوقات، لافته إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

وأوضحت المصادر، أنه في حالة نجاح الامتحانات التجريبية في المدارس الخاصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم عقد الامتحانات النهائية لهم في نفس المدارس بدلاً من أداء الامتحانات في المدارس الحكومية، لافته إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، إلكترونياً وورقياً في المدارس الحكومية المجهزة، ونوه إلى أن طلبا المدارس الخاصة يؤدي الامتحانات في المدارس الحكومية لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.