أخبار التعليم.. استعدادات نهائية للامتحانات وتوجيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة

أخبار التعليم، اليوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري، كشفت عن الاستعدادات النهائية في جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثاني، والتي تبدأ اعتبارا من يوم 7 مايو المقبل في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ومطبقة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

أخبار التعليم.. توجيهات عاجلة لطلاب أولى وثانية ثانوي

اشتملت أخبار التعليم اليوم، على توجيهات عاجلة من المديريات والإدارات التعليمية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة تحديث أجهزة التابلت بتوصيلها بخدمة الإنترنت خلال الفترة المتبقية للامتحانات، حتى يتثنى لها استقبال منصة الامتحان التي يؤدي عليها الطالب الامتحان الإلكتروني المخصص له 70% من الدرجة الكاملة للامتحان.

توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت المديريات خطابات عاجلة للإدارات التعليمية، بشأن استلام صناديق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أن الاستلام يجرى يوميا، وضرورة توفير عدد كاف من الصناديق لوضع مظاريف أسئلة الامتحانات وأن تكون الصناديق سليمة تماماً ومؤمنة بأقفال سليمة ومرقمة لكل صندوق وتوفير الأدوات اللازمة لمعلية الصندقة.

أخبار التعليم.. نصائح مهمة لطلاب المرحلة الابتدائية والثانوية

ضمن أخبار التعليم، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب الصف الخامس الابتدائي، بضرورة استكشاف ومذاكرة العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية من خلال مصادر نهضة مصر المتوفرة عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري، كما حث طلاب المرحلة الثانوية، بأنه يمكنهم الدراسة بشكل شيق مع التغطية الكاملة لمنهج العلوم الثانوي (البيولوجيا والكيمياء والفيزياء) ، من Britannica التي تدعمهم داخل وخارج الفصل الدراسي.

أخبار التعليم.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني «متوسطة»

أكدت مديريات التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ستكون في مستوى الطالب المتوسط، إذ يقول مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية لـ«الوطن»، إن الامتحانات ستكون متوسطة، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الاستعداد الجيد والاستفادة من المنصات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

أخبار التعليم.. فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، فتح باب التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بفرع العاصمة الجديدة وفرع النوبارية، موضحة أن التقديم يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل، ويجرى إلكترونيا من خلال الرابط المخصص لكل مدرسة.