بريد الوطن.. رمضان.. نفحات وتجليات

رمضان هو شهر الجود والعطاء والبذل والتواصل والتكافل، وعندنا فى مصر تظهر معادن المصريين، حيث تغمر الرحمة القلوب، وتجود فيه بالعطاء أيدى المحسنين، والصوم فيه تزكية للنفس وسمو بالروح، وباعث على التحلى بمكارم الأخلاق، وقد وصف ابن عباس رسولنا الكريم -عليه الصلاة والسلام- بأنه كان أجود ما يكون فى رمضان، ويفرح أن يعطى أكثر من فرح الأخذ.

وكنت قد كتبت مقالاً فى هذا المكان من العام الماضى تحدثت فيه عن أن صلة الرحم هى إحدى ثمار شهر رمضان، والحقيقة أن دروس رمضان لم تقف على درس واحد، بل هناك دروس وفوائد متعددة، وعطاءات تستحق التحية.

فالجمعيات الخيرية تقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين فى ظل الظروف الحالية من خلال تأمين وتوزيع الأموال للوصول لحد الاكتفاء للفئات الأشد حاجة.

كذلك بعض رجال الأعمال الذى يتبارون فى فعل الخير، ويحلو رمضان بالتجمع فى هذا الشهر المبارك، وفيه مشاركة إخواننا المسيحيين والجلوس معاً على مائدة الإفطار، هكذا شعبنا العظيم، يتميز بسماته الجميلة ويضرب فى كل الظروف أروع الأمثلة، وعلى مستوى الدولة رأينا جهوداً متمثلة فى حملات بالآلاف لتوزيع السلع بأقل من التجار.

لقد تفاعل الجميع -مواطنين وجيشاً ودولة ورجال أعمال وعلماء وأهل الخير فى القرى والنجوع والمحافظات- لمحاولة التخفيف عن كاهل الفقراء، حفظ الله الجميع من كل سوء، ورزقنا التعلم من الشهر الكريم.

شمس على الأمير

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com