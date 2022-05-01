أمين الفتوى: إدخال السرور على قلب مسلم من أفضل العبادات

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إدخال السرور على قلب المسلم يعتبر من أفضل العبادات، وذلك بناءً على ما أخبرنا به النبي صلي الله عليه وسلم، موضحًا: «أدخل السرور على أهل بيتك وعلى الناس المحتاجين أنك تدخل السرور عليهم، ولو عملت ده هتحس أن العيد مختلف ومملوء بالعبادة».

الورداني: أدعوا بأن يبارك الله لنا في العيد

وأضاف «الورداني» خلال تقديمه لبرنامجه «لا تعسروا»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه «لاستكمال بهجة العيد فيجب الالتزام والمداومة على الدعاء بأن يبارك الله في العيد، كما ويجب أن يكون بداخل كل فرد مننا شعور بزيادة في النعم مع زيادة دعاء الله وتقديم الشكر له، ولازم على طول تبقي مع الله وتسأله أنه يجمل حياتك بجميل لطفة، وقول لمولاك ربي أعلم أنك لطيف جميل، فاللهم أني اسألك أن تجمل وجهي وقلبي وتنور بصيرتي بأنوار أن أفرح بأنك تديم النظر إلى».

الورداني: مفهوم العبادة أعم وأشمل مما يظن البعض

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العبادة ليست في الصلاة وحدها، لكن مفهومها أعم وأشمل مما يظن البعض، «طول الوقت بنتكلم عن المسجد الأصغر والأكبر، والمسجد الأصغر هو اللي بنصلي فيه والمسجد الأكبر هي الحياة، ولازم نتعود أننا نفرح مع ولادنا بكل جوانب حياتنا ومع الناس، ولازم وانتوا ماشيين في الطرقات تبتسموا وتسلموا على بعض، والكلام ده بيزيد الفرح والعبادة في قلوبنا».

وتابع: «يوم العيد هو يوم فضل من الله وسمي ببيوم الجائزة ويجب عليك أن تقاوم كل ده وتبعد عنه عبادة، حيث أن عبادة الفرح هي عبادة قريبة ولو عملناها هناخد ثواب عظيم لأن ثوابها بيخليك تقع على طول في عبادة الشكر وأنت فرحان».