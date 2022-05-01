مسلسل الكبير الحلقة الأخيرة.. مكي يظهر بشخصيته الحقيقية والإعلان عن جزء سابع

مسلسل الكبير الحلقة الأخيرة.. إسدال الستار على مهرجان المزاريطة ومكي يظهر بالصقر

إسدال الستار على مهرجان المزاريطة.. والإعلان عن جزء سابع من مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير الحلقة الأخيرة.. مكي يظهر بشخصيته الحقيقية والإعلان عن جز سابع

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، العديد من الأحداث ووقعت بعض المشادات والمفآجات في مهرجان المزاريطة الدولي.

الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير

يقع هجرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام في مشكلة حقيقة في مسلسل الكبير الحلقة الأخيرة، حيث شهد المهرجان فضيحة كبرى بظهور كرم عجوة على المسرح ويدور بينه وبين جوني حوار كوميدي حول أيهما ليوناردو دي كابريو، وذلك في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير.

يقرر الكبير أن يطلق طلقة من مسدسه في الهواء، ليهرع ضيوف مهرجان المزاريطة، وتحضر الشرطة للقبض مثيري الشغب ويتم القبض على الفنان محمد سلام بديلا عن هجرس.

يظهر مكى بشخصيته الحقيقية ممسكًا بصقر في يده ويحاول محمد سلام إقناعه بالحديث مع ضابط الشرطة لإطلاق سراحه.

وتنتهي أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الكبير أوي، بالإعلان عن الإعداد لجزء سابع من المسلسل.