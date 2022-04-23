تفاصيل القصف الروسي على أوديسا: 4 صواريخ أطلقتها طائرات استراتيجية

كشف الجيش الأوكراني عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، قبل قليل، مشيرا إلى أن صاروخان روسيان أصابا منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين في مدينة أوديسا.

الجيش الأوكراني يعلن تدمير صاروخين روسيين

وأشار الجيش الأوكراني كذلك إلى أنه جرى تدمير صاروخين من أصل الصواريخ الأربعة التي استهدفت مدينة أوديسا، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأوضح الجيش الأوكراني أييضا أن الصواريخ التي استهدفت أوديسا جرى إطلاقها من طائرات استراتيجية روسية من طراز Tu-95 من بحر قزوين.

مكتب الرئيس الأوكراني: مقتل 5 وإصابة 18 جراء القصف الروسي

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي، مقتل 5 وإصابة 18 في القصف الصاروخي الروسي على المدينة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات محافظة أوديسا الأوكرانية أن روسيا حركت 4 غواصات من قاعدتها في شبه جزيرة القرم باتجاه البحر الأسود.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان قائد عسكري روسي رفيع، أن روسيا تهدف في المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلى السيطرة على شرق أوكرانيا وجنوبها، بما يشمل سواحل أوكرانيا على البحر الأسود ومن ضمنها مدينة أوديسا ذات الأهمية الاستراتيجية، وأحد المنافذ الرئيسية لتصدير المحاصيل والمنتجات بالنسبة لأوكرانيا.