الحلقة 30 من الاختيار 3 تقدم شهادات وتسجيلات وثائقية لأول مرة: «التاريخ كما هو»

شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل الاختيار 3، اليوم، شهادات وثائقية وتسجيلات صوتية تعرض للمرة الأولى، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إخراج شريف سعيد، ورؤية وسيناريو أحمد الدريني.

ضم فريق عمل الحلقة الأخيرة من الاختيار 3 كل من: إعداد إمام أحمد، أرشيف أيمن عثمان، باحث حمدين حجاج، المنتج الفني أحمد صفوت، مخرج منفذ محمود توفيق، ولاين بروديوسر كمال المنشاوي، ومدير تصوير بيشوي عاطف، ومونتاج بيشوي ميشيل وأحمد البرلسي، وإنتاج محمد علي، ومدير إدارة الإنتاج بوحدة الأفلام الوثائقية أحمد صالح.

ضيوف الحلقة 30 من الاختيار 3

ظهر في الحلقة كل من:

- هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة هشام قنديل.

- الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

- المهندس جلال مُرة النائب الأول لرئيس حزب النور.

- الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة في 2012.

- المفكر سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي في 2012.

- النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب.

- النائب محمد عبد العزيزعضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حركة «تمرد» في 2013.

- الكاتب الصحفي عصام زكريا أحد شهود العيان لحظة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

- المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الأسبق.

- أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل.

بيتر ميمي: الحلقة 30 من الاختيار 3 مهمة جدا

كان المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار 3، أعلن أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحلقة 29، آخر الحلقات الدرامية من المسلسل، قائلًا: «شكرًا للثقة الكبيرة، إننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وبشكر فريق العمل الذي تحتمل المسؤولية لأكثر من ٣ سنين»، مضيفًا: «غدًا الحلقة 30 وهي حلقة تسجيلية مهمة جدًا».

وقال أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «الشكر للصديق العزيز بيتر ميمي على ما بذله من جهد خارق طيلة شهور العمل في هذا المسلسل، وقد أسعدني الحظ بالتعرف عليه عن قرب والمساهمة -وإن كانت ضئيلة- في مسار هذا العمل الضخم».

وأضاف: «أتشرف أن تكون الحلقة الأخيرة الوثائقية من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية التي أتشرف بإدارتها، وعمل على إنجازها عدد صخم من زملائي على رأسهم مخرج الحلقة المبدع شريف سعيد المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية».