دعم منظومة النظافة في ملوي بـ14 حاوية ورفع 160 طن مخلفات

أعلن اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، عن استلام 14 حاوية جديدة للقمامة، وذلك للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة للارتقاء بالمظهر الحضاري، إضافة إلى تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة.

رفع 160 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بقرى ملوي

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي إنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بالقرى، أسفرت عن رفع ما يقرب من 160 طناً من القمامة وتراكمات مخلفات وأتربة من قرى المركز والمدينة.

وقال «السايس» إن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز والمدينة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، واستمرار صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

حفل لتكريم عمال النظافة بمركز ملوي تحت شعار «جبر الخواطر»

ونظم عدد من شباب مركز ملوي حفلاً لتكريم عمال النظافة، تحت عنوان «جبر الخواطر»، اعترافاً بدورهم الذين يقومون به للحفاظ على مدينة ملوي نظيفة، وإظهار في شكل جمالي وحضاري لائق.

وقال «مصطفى إسماعيل»، صاحب المبادرة، إنها جاءت جبراً لخواطر جميع العمال، وتهدف إلى إظهار جهودهم المستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية، دون ملل أو كلل، في ظل جائحة فيروس كورونا، وأضاف أن «التكريم البيسط لهم كان لما يقومون به من عمل شاق، فهم يؤدون عملهم رغم الظروف القاسية، ولا يستطيع أحد إنكار جهدهم وتعبهم ومثابرتهم، وأبسط ما يمكن تقديمه لهم، هو شكر على جهودهم المخلصة».

حضر الحفل عدد من الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان، بينهم اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وكل من رياض عبد الستار، ومحمد أبو زيد، ومحمد مصطفى، أعضاء مجلس النواب عن دائرة ملوي، وعدد من أعضاء «بيت العائلة المصرية» بملوي، وطه والي، رئيس لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية بملوي، وإبراهيم العربي، رئيس مجلس المدينة الأسبق.