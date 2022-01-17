13 اجراء لتطبيق منظومة النظافة بالقاهرة.. تنفذها 3 شركات

تشهد محافظة القاهرة تطبيق منظومة النظافة الجديدة لتحسين منظومة النظافة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين القاهرة، وذلك بمشاركة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وتأكيد سرعة شعور المواطنين بتحسن ملموس على أرض الواقع والقضاء على تراكمات القمامة وتجميل العاصمة.

وأكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن من الإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بأعمال النظافة بأحياء العاصمة عدة خطوات كالآتي:

تطوير منظومة النظافة

- مسؤولية شركتي «ارتقاء» و«انفيروماستر» عن نظافة أحياء للمنطقتين الشرقية والغربية

- تولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة تحسين مستوى النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

- تسليم 148 معدة وسيارة نظافة من الهيئة العامة للنظافة وتأهيلها وتجهيزها للعمل للشركتين

- تنفيذ اصطفاف لشركة انفيروماستر بإجمالي 311 سيارة ومعدة

- شركة ارتقاء تعمل ب 160 سيارة ومعدة لتنظيف أحياء المنطقة الغربية

- معدات الهيئة العامة لنظافة القاهرة تبلغ 400 سيارة ومعدة

- شركة انفيروماستر تخدم 9 أحياء بالمنطقة الشرقية ويبلغ متوسط كمية المخلفات المتولدة يومياً في حدود 4050 طن بإجمالي 1,5 مليون طن سنويا

- عدد العاملين بالمشروع 10 آلاف عامل منهم 3878 عاملاً للجمع السكنى و3296 عامل لعمليات الكنس والنظافة

- تخدم شركة انفيروماستر 1,2 مليون وحدة سكنية بأحياء المنطقة الشرقية.

- تخدم شركة ارتقاء 9 أحياء بالمنطقة الغربية وكميات المخلفات المتولدة في حدود 2500 طن يوميا بإجمالي نحو 930 الف طن سنوياً

- عدد العاملين في ارتقاء 4260 عاملا منهم 900 عامل للجمع السكنى و1935 للكنس والنظافة وتخدم الشركة 520 ألف وحدة سكنية .

تقييم عمل شركات النظافة

- قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع شركة متخصصة كطرف محايد للقيام بعمليات الرصد والتقييم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وإنتاج تطبيق إلكتروني لعمليات المراقبة والرصد .

-تكثيف حملات التوعية للرفع من كفاءة المنظومة