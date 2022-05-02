حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت، بالعديد من الصفات التي تجعله محبوبا بالنسبة للأخرين أبرزها الهدوء والسماحة والتسامح مع الىخرين ونسيان الإساءة وتقديم العفو مادام الشخص الذي أمامه قدم له الاعتذار وأبدي ندمه على ما صدر منه بحقه.

صفات برج الحوت

ومن ضمن صفات برج الحوت الكرم وخفة الظل وحب الاجتماعيات، كما يعرف عنهم الرومانسية الشديدة، وتقديم كل الحب لشريكهم، والعمل على إسعاده بشتى الطرق، كما يكرهون النكد والحزن، ويبتعدون بأقصى ما يمكن عن تلك الأفعال، ويهتمون بالأسرة وعائلتهم كثيرا، كما أنهم يحبون السفر والخروج والتجمعات وقضاء أوقات مميزة مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن مواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي يجب عليهم التزام اللباقة اليوم، حيث يتواجد القمر في وضع معاكس وعليك أن تلتزم بتحذيرات الفلك حتى تتجنب الوقوع في أي أزمة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

عليك أن تبتعد اليوم عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كلامك، وذلك وفق حظك اليوم.