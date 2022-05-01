حظك اليوم برج الميزان الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج الميزان الحيادية في التعامل مع جميع الأشخاص، خاصة خلال حل المشاكل أو الخلافات، فهو يحاول أن يحافظ على الاتزان في حياته العملية والأسرية، وهو دائما ما يبحث عن شريك يمكنه تفهم شخصيته وحياته اليومية، كما يتميز بطموحه ورغبته الشديد في التميز بين أقرانه، فهو يسعى لتحقيق أحلامه ومصالحة.

ولمواليد برج الميزان في الفترة ما بين 23 سبتمبر وحتى 22 أكتوبر، الذين يتابعون مدى تأثير حركة الكواكب على طاقتهم اليومية، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في التقرير الآتي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، أنه قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال وقد تتاح أمامك اليوم فرص مهنية أو مالية عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

مشاهير برج الميزان

استطاع مواليد برج الميزان إثبات أنفسهم في المجالات العلمية المختلفة، وعلى رأسهم الفنانة روبي، وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان وعلى المستوى العالمى، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.