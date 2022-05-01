حظك اليوم برج القوس الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن أصحاب برج القوس تميزهم في المجال العملي، فضلًا عن الذكاء الحاد، وهو يتميز بالفطنة وبقدرته على التنبؤ بالأحداث، لكن ينتشر عن أصحاب هذا البرج الكثير من المعلومات الخاطئة، والتي تدفع الكثيرون لتجنبه في البداية، ومنها الكسل والملل السريع، ما يجعل الآخرين يعتقدون أنه لا يستطيع الاستقرار في عمله.

مواليد برج القوس يتابعون مدى تأثير حركة الكواكب على طاقتهم اليومية، ويستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جهودك، وهناك ارتباطات ومسؤوليات ووعود تستطيع أن تفي بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي إذا كنت متزوجًا ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

مشاهير برج القوس

على الرغم من رغبتهم الدائمة في الحصول على المغامرة والخروج إلا أنهم في المجال العملي يمكنهم إثبات انفسهم، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي.