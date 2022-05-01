حظك اليوم برج الحوت الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج الحوت وحظك اليوم الأحد الموافق 1 مايو، لأصحاب البرج الذي إذا انفعل جرح في كلامه وصوب عينيه سهاما إلى وجه محدثه لكنه رغم ذلك يعرف عن هذا البرج أنه سرعان ما يهدأ.

ويعرف عن هذا المولود أنه غير مستعد ليلعب دور القائد أو يتكلم عن طبيعة عمله خصوصا مع ناس بعيدين عن طبيعة هذا العمل ليشعر أن لكلامه طعما، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

قالت عبير فؤاد، إن برج الحوت اجتماعيا ومهنيا القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح في كل مباراة ذهنية، وتحسن التصرف والتعبير.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أما عائليا وعاطفيا اليوم تؤثر في الأهل والأخوة بلباقتك وبلاغتك وتنجح في إقناع من حولك بأفكارك.

كما يعرف عن مولود برج الحوت على مستوى العلاقات الاجتماعية، أنه يتميز بأنه لديه شخصية ودودة، ويحب دائما الاهتمام بالأشخاص المحيطين به، وعندما تصادفه مشكلة ما، فهو يحرص على حلها ومواجهتها بكامل طاقته، كما أنه مولود شخص حساس وديناميكي وعاطف وبديهي، كما أنه لديه القدرة على فهم الأشياء الخفية، ويعتمد على لغة الجسد في حديثه مع الآخرين، ويجد راحته النفسية وسعادته العارمة عند مساعدة الآخرين من المحتاجين، كما أنه يفكر بقلبه لا بعقله، ويرفض إيذاء الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر.