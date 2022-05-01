الصليب الأحمر: استمرار عملية إجلاء المدنيين في ماريوبول

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل مع الأمم المتحدة في عملية جارية لنقل الأشخاص من ماريوبول ومصنع آزوفستال للحديد المحاصر.

عملية الممر الآمن جارية

وبحسب شبكة «سي إن إن»، تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملية الممر الآمن جارية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأطراف النزاع، وذكر بيان اللجنة أن قافلة إجلاء المدنيين بدأت في 29 أبريل الماضي، حيث قطعت حوالي 230 كيلومترًا ووصلت إلى المصنع في ماريوبول.

وأضاف البيان: «تصر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حقيقة أنه لا يمكن مشاركة أي تفاصيل حتى يسمح الوضع بذلك، لأن ذلك قد يعرض للخطر بشكل خطير سلامة المدنيين والقافلة، وتتواصل السلطات المحلية المعنية مع المدنيين بشأن التفاصيل العملية».

زيلينسكي: إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأ

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة، أن إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأ، وأضاف أن المجموعة الأولى المكونة من حوالي 100 شخص تتجه بالفعل إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة.

وكان مجلس مدينة ماريوبول ذكر إن هناك فرصة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة، وحث المجلس الناس على التجمع بالقرب من مركز تسوق يسمى «Port City» لإجلائهم إلى المنطقة الجنوبية من زابوروجيزيا.

وقال المجلس على قناة «تليجرام»: «إذا كان لديك أقارب أو معارف في ماريوبول، فحاول الاتصال بهم بكل الطرق. اتصل وأرسل رسالة نصية، وقل إنه من الممكن الذهاب إلى زابوروجيزيا، حيث يكون الوضع آمنًا، ونحن نصلي لكي يعمل كل شيء وفق المتفق عليه».

يذكر انه لا يزال هناك حوالي 100 الف شخص في ماريوبول، على الرغم من تضرر معظم المدينة بشدة بسبب أسابيع من القصف والغارات الجوية من قبل القوات الروسية.