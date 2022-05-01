 مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد رمضان حتى نهاية إجازة عيد الفطر

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة، تستمر في العمل بمواعيد شهر رمضان، حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ التشغيل في الساعة الخامسة والربع صباحا، ويخرج آخر قطار من محطات حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب في الساعة الثانية عشر والنصف صباحا.

1120 رحلة مترو يوميا لخدمة 3 ملايين راكب

وأوضح «عبد الهادي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، إن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة يتجاوز الـ3 ملايين راكب يوميا، من خلال 1120 رحلة يومية منها 510 رحلة بالخط الأول و610 رحلة بالخط الثاني، مع الدفع بالقطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار خلال رحلات مترو الأنفاق.

20 نقطة إسعاف في محطات المترو وأكمنة ثابتة ومتحركة

وأشار «عبد الهادي» إلى أن شركة المترو تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بعدد 20 نقطة إسعاف موزعة على المحطات لمواجهة أي حالة طارئة ونقلها لأقرب مستشفى إذا لزم الأمر، بالإضافة للتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة داخل المحطات والقطارات لمتابعة الحالة الأمنية داخل المترو وتطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير جميع الأماكن التلامسية للركاب ونشر الوعي من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات.

150 ألف وجبة مجانية لركاب المترو في رمضان

وأكد المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن الشركة توفر الخط الساخن 16048 لتلقى الشكاوى او الاستفسارات والمقترحات على مدار الساعة، بالإضافة لتوافر أكشاك بالمحطات توفر اللقاحات المواجهة لفيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومكاتب بالمحطات لتلقى أي شكاوي تابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة لجميع الوزارات والهيئات تعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز قطارات إضافية بالمحطات الرئيسية للدفع بها في حال وجود أي تكدس للركاب في أي وقت، مع توزيع وجبات غذائية خلال شهر رمضان بالمحطات المزدحمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وصلت إلى 150 ألف وجبة جرى توزيعها على مدار الشهر بإجمالي 5000 وجبة يومية، وتستكمل الشركة توزيع المصليات والهدايا بالتعاون مع بنك الكساء على الركاب غدا في أول أيام عيد الفطر.