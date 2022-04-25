رسالة من «مترو الأنفاق» لمواجهة كورونا خلال عطلة عيد الفطر 2022

أعلنت شركة مترو الأنفاق مواصلة استعداداتها النهائية لقدوم عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وتعقيمها ضد كورونا، وزيادة منافذ البيع في المحطات الأكثر كثافة، لمواجهة زحام الركاب، للحد من الفيروس، علاوة على تشكيل فرق صيانة، لمواجهة الأعطال المفاجئة، للعمل على إصلاحها فورًا، إضافة إلى تجهيز وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية مجانًا، موضحة أنه سيتم مد ساعات العمل خلال عطلة العيد بحيث يبدأ العمل الساعة 5.15 صباحًا وينتهى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا خلال عيد الفطر 2022

ووجّهت شركة مترو الأنفاق رسالة عاجلة لجموع الركاب، لمواجهة فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الفطر 2022، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات وعدم نزعها طوال الرحلة، علاوة على تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا على أى راكب لا يلتزم بتعليمات المترو.

مترو الأنفاق يحذر الركاب من نزع الكمامة داخل عربات القطارات

وأعلنت الإذاعة الداخلية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، اليوم، تزامنًا مع اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2022، عدّة رسائل عاجلة للركاب، يجب تنفيذها أثناء وجودهم داخل المحطات واستقلالهم عربات القطارات، للتصدي لجائحة كورونا، لحمايتهم من الفيروس طوال الشهر الكريم وعطلة عيد الفطر 2022، من خلال الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وعدم البصق على أرصفة المحطات لمنع انتشار الأوبئة، إضافة إلى عدم نزع الكمامة داخل عربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، واتباع تنفيذ الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين باستمرار.

ارتداء الكمامات إلزامي على الركاب داخل المحطات

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل طوال أيام عيد الفطر 2022، سيبدأ من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أى أن المترو سيعمل 21 ساعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه سيتم تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، لمنع حدوث أى زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، للحد من كورونا.