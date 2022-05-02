مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة فنطاس في سوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر عامين، مصرعه دهسا تحت عربة فنطاس، في ليلة عيد الفطر المبارك بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج من المستشفى المركزي، يفيد بوصول الطفل «يوسف. ع»، يبلغ من العمر عامين، ويقيم بدائرة مركز جهينة في سوهاج «جثة هامدة»، بدعوى وفاته في حادث سيارة.

تفاصيل الحادث

وبسؤال والد الطفل، ويبلغ من العمر 35 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، أفاد بأنّه أثناء لهو نجله أمام المنزل بذات الناحية، اصطدمت به سيارة «فنطاس» قيادة «محمد ص»، 33 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية، ما أسفر عن مصرع نجله في الحال.

واتهم والد الطفل، قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، قائلا إنّ عجلة القيادة اختلت في يده أثناء سيره على طريق مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وأضاف بأنّه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، وجرى التحفظ على السيارة.

أسباب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة «نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية»، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.