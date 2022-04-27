فنادق وشواطئ الغردقة ترفع شعار «كامل العدد» في عيد الفطر

استعدت أجهزة الغردقة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يتوافد الآلاف من المواطنين على فنادق وشواطئ الغردقة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تضم الغردقة أكثر من 150 فندقا ومنتجع سياحي، بين 3 و4 و5 نجوم، وعشرات الشاليهات التي تمتد على شواطئ الغردقة بطول 40 كيلو مترا على طول الساحل، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

فنادق الغردقة كاملة العدد في عيد الفطر

وكشف مسؤلو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر عن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها في عيد الفطر بفنادق الغردقة، حيث تلقت الفنادق عدد كبير من الحجوزات خلال أسبوع العيد، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

شواطئ عامة تستقبل المواطنين في العيد

وتضم مدينة الغردقة عدد من الشواطئ الخاصة بالمنتجعات والفنادق السياحية ويكون الدخول فيها مقتصرا على نزلاء الفنادق السياحية، وحوالي 10 شواطئ خاصة برسم دخول يترواح 50 و150 جنيها للفرد، بالإضافة لـ4 شواطئ عامة برسم دخول 50 جنيها للفرد، وشاطئ العائلات وهو أشهر وأكبر الشواطئ العامة بالغردقة، وذلك حسب إدارة الشواطئ بالغردقة.

مساجد لأداء صلاة عيد الفطر في الغردقة

وكشف الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إن المديرية حددت 105 مساجد لإقامة صلاة عيد الفطر مع الالتزام بالتباعد الاجتماعس و ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتعليمات الوزارة، على أن يتم فتح المساجد قبل التكبير بـ10 دقائق والتكبير لمدة 7 دقائق والخطبة 10 دقائق.