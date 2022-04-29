ضبط سائق تاكسي يوزع الهيروين «دليفري» في الغردقة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة العقيد شهاب جابر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط سائق تاكسي بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

تقدر كمية الهيروين بربع كيلو، وذلك قبل ترويجها على عملائه بالغردقة باستخدام التاكسي خاصته، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل ضبط السائق

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر بأن سائق تاكسي يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ويقوم بتوزيع الهيروين على عملائه بمنطقة الكوثر بالغردقة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، وتمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات بالغردقة من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ربع كيلو هيروين مخدر قبل توزيعها على عملاءه بمنطقة الكوثر جنوبي مدينة الغردقة مستخدما سيارته التاكسي.

وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط حشيش وهيروين في نهار رمضان بالغردقة

وفي سياق آخر شهد شهر رمضان واقعة من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من المخدرات تقدر 12 طربة من مخدر الحشيش و150 جرام من الهيروين و20 جرام من مخدر الشابو، وذلك قبل ترويجها على عملائه بمدينة الغردقة في نهار رمضان حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبس المتهم.