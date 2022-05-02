كشافة مطرانية بني سويف يشاركون في تنظيم صلاة عيد الفطر (فيديو)

شارك عدد من شباب كشافة مطرانية بني سويف، اليوم الإثنين، وللعام السادس على التوالي، في تنظيم دخول المصلين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز في مدينة بني سويف، ووزع الهدايا على الأطفال في مشهد وطني لاقى قبول واستحسان المُصلين الذين زاد عددهم عن الألف مصلي.

كشافة مطرانية بني سويف يوجهون المصلين بساحة صلاة عيد الفطر

ووقف فريق كشافة مطرانية بني سويف قبل صلاة عيد الفطر المبارك بنحو ساعة ونصف، موجهين المُصلين إلى بوابات الدخول للرجال والسيدات لمنع التكدس أمام البوابات.

قال «جورج نسيم» أحد المشاركين في عملية تنظيم دخول المصلين إلى ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز: «المسيحيين والأخوة المسلمين نسيج واحد، نقف معهم ويقفون معنا، ولن ننسى وقوف إخواتنا من المسلمين وحمايتهم للكنائس في أوقات صعبة، ويُسعدنا ويشرفنا أن نقف كل عيد وننظم عملية الدخول والخروج».

وهيب: شاركنا بتوزيع الهدايا وتنظيم الاحتفالات

قال جرجس وهيب، «تحت رعاية الأنبا غبريال اسقف بني سويف، وبإشراف القمص أسطفانوس سليمان سكرتير أسقف بني سويف، شارك فريق الكشافة بإيبارشية بني سويف بشكل رمزي في تأمين وتنظيم دخول المصلين لساحة صلاة عيد الفطر المبارك مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف».

يذكر كان من المشاركين بالصلاة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان والشيوخ، أكثر من ألف مصلي من مواطني بني سويف كما قام شباب الكشافة بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الصلاة وسط جو من الفرحة.

القمص اسطفانوس: نحن في بني سويف إخوة وندعو الله التوفيق لرئيسنا المحبوب

قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير أسقف بني سويف، إن المبادرة لمشاركة الإخوة المسلمين فرحة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مقدما تهاني أسقف بني سويف لكافة القيادات بمحافظة بني سويف وشعب بني سويف الكريم، مشيدا بمناخ المحبة الذي يسود بين المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف، داعيا الله في هذه الأيام المباركة أن «يعم السلام كافة ربوع مصر تحت رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي».