العثور على جثة مسن في ظروف غامضة داخل شقته بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة لمسن داخل شقته في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا ما كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لمنزل المتوفى تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغاً من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعي «محمد. م. أ»، 60 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتعذر رصد أيه إصابات ظاهرية بسبب تحلل الجثة، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود آثار عنف على منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

العثور على جثة مسن في الشارع بالسيدة زينب

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن في الشارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.