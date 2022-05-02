محافظ البحيرة يستقبل وفدي الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية

استقبل اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قبل قليل بمكتبه بديوان عام المحافظة المهنئين بعيد الفطر حيث استقبل الأب راغب مرزوق راعي الكنيسة الكاثوليكية والوفد المرافق، والقس أمجد أيوب راعي الكنيسة الإنجيلية، كما استقبل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

تهنئة مواطني محافظة البحيرة

وتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهاني القلبية لجموع مواطني محافظة البحيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا من الله تعالي أن يعيد عليهم جميعا تلك المناسبة، ومصر الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال وتقديم التهنئة، نهال بلبع نائب المحافظ حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد.

كما استقبل محافظ البحيرة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والوفد المرافق لنيافته لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

حيث قام نيافة الأنبا باخوميوس بتهنئة لمحافظ البحيرة مؤكدا على روح المحبة التي تجمعنا سويا ونتشارك في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح.

كما أشار إلى أن تبادل اللقاءات والزيارات في كافة المناسبات الدينية والاجتماعية والسياسية للتهنئة التي تعكس روح الحب والأخوة بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحيها.

ومن جانبه أكد آمنه أن نيافة الأنبا باخوميوس والوفد المرافق له قيمة وقامة وأن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم خلف بلدنا.

احتفالات منذ الساعات الأولى من اليوم

شهدت المحافظة احتفالات بداية من الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بشتي نطاق المدن والمراكز.