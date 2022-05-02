لو قدمت على تكافل وكرامة.. اعرف خطوات الاستعلام عن الدعم بالتفصيل

يبحث الكثير ممن تقدموا للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، عن كيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، أنه خلال شهر أبريل الماضي 2022، تم البدء في إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مشيرةً إلى أنه يتم البدء بـ250 ألف أسرة كدفعة أولى، ثم الدفعات التي تليها.

خطوات الاستعلام عن الدعم النقدي تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم الاستعلام عن الدعم النقدي تكافل وكرامة لمعرفة إذا كانت البطاقة سارية أو متوقفة أو لمعرفة القبول والرفض من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يدخل المستفيد على «اللينك» المرفق هنا «الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي».

- يظهر أمام المستعلم على موقع وزارة التضامن الاجتماعىي، خاصية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- يكتب المستعلم الرقم القومي «رقم الهوية» الخاص به والمكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك على موقع الوزارة.

- في حالة رغبة المستعلم في معرفة قبوله أو رفضه يضغط على استعلام، أو تقديم شكوى وطباعتها.

- يتمكن الشخص المستعلم عن الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، من حالة البطاقة سواء كانت متجمدة أو إذا كانت سارية أو متوقفة.

- يمكن للمستعلم معرفة المحافظة التابع لها، والوحدة الاجتماعية المسجل بها، ومعرفة أيضًا الإدارة الاجتماعية التى يتبعها المواطن المستعلم، كما يمكنه معرفة نوع بطاقة الدعم سواء «تكافل أو كرامة».

- إذا ظهر فى الاستعلام عن الدعم أن بطاقة صرف تكافل وكرامة متوقفة أو مجمدة، يتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.

أعداد مستفيدي تكافل وكرامة 2022

وأوضحت « التضامن» في تقرير لها، أن عدد الأسر المستفيدة من «تكافل» حتى منتصف شهر أبريل الماضي وصل إلى 2 مليون و241 ألفا و696 شخصا، وعدد المستفيدين من «كرامة» نحو مليون و460 ألفا و515 شخصا، وعدد مستفيدي الضمان الاجتماعي وصل إلى 361 ألفا و544 شخصا.