«حلمي» يتفوق على «السقا» في أول أيام موسم عيد الفطر السينمائي

بدأت المنافسة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، على شباك الإيرادات، حيث أوضحت المؤشرات تصدر فيلم واحد تاني للمخرج محمد شاكر خضير، بطولة الفنان أحمد حلمي، المركز الأول بإيرادات تجاوزت المليون بـ54 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وجاء في المركز الثاني فيلم العنكبوت للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، بإيرادات 462 ألف جنيه، وكان المركز الثالث والأخير من نصيب فيلم زومبي بـ118 ألف جنيه، والذي يشارك في بطولته أبطال مسرح مصر.

3 أفلام ترسم ملامح موسم عيد الفطر السينمائي

وتتنافس 3 أفلام بين الكوميديا والأكشن على «عيدية» الجمهور في موسم عيد الفطر السينمائي، إذ يرفع الفنان أحمد حلمي سقف التحدي في الموسم الحالي بعد عامين من الغياب، من خلال فيلم واحد تاني، الذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع المؤلف هيثم دبور والمخرج محمد شاكر خضير، ليكون في مواجهة أحمد السقا ومنى زكي بفيلم العنكبوت، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، الذي قررت الشركة المنتجة عرضه بعد سلسلة من التأجيلات.

وترتفع المنافسة بين كوميديا «حلمي» وأكشن «السقا» على صندوق العائدات، لتعيد إلى الأذهان المنافسة بينهما في صيف 2010، بين «عسل أسود» و«الديلر»، والتي حسمت لصالح الكوميديا بإيرادات تجاوزت الـ26 مليون جنيه.

«حلمي» يراهن على فيلم واحد تاني

ويراهن «حلمي» على فكرة مختلفة صاغها الكاتب هيثم دبور، الذي سبق وقدم مجموعة ناجحة من الأعمال السينمائية، كان آخرها «وقفة رجالة»، إذ تدور أحداث فيلم واحد تاني، حول «مصطفى» الذي يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، وعندما يجتمع بأصدقائه من الجامعة يكتشف أنّه لم يحقق شيئا في حياته، فيسعى إلى تجربة اختراع يعيد له الشغف مرة أخرى، ولكن مشكلة صغيرة تؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: روبي، أحمد مالك، سيد رجب، نسرين أمينن إضافة إلى عمرو عبدالجليل.