«كفر الشيخ» ترفع الطوارئ في المستشفيات وتشكل غرفة عمليات استعدادا للعيد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية، وذلك لاستقبال أي حالة طوارئ خلال عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على توافر كافة الأدوية، والمستلزمات الطبية والخيوط الجراحية اللازمة لحالات الطوارئ.

تواجد الأطباء بمستشفيات كفر الشيخ ومنع الإجازات

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ لـ«الوطن»، إنه جرى التأكيد على تواجد أطباء الطوارئ والاستقبال بكافة المستشفيات ومنع الإجازات خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر، مع التأكيد على توافر كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم ببنوك الدم الخاصة بالمستشفيات وبنوك الدم بالمراكز، وذلك لإنقاذ مصابي الحوادث ان وجدت خلال فترة عيد الفطر المبارك.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، أن غرفة الطوارئ والعمليات بمديرية الصحة، تتابع لحظيا موقف كافة مستشفيات كفر الشيخ وجرى ربطها بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالديوان العام وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين وسرعة توفير أسرة الرعاة المركزة للمرضى فضلا عن التنسيق حال حدوث أي طارئ.

متابعة مستشفيات كفر الشيخ وتشكيل غرفة عمليات

أشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنها كلفت مديري الإدارات بسرعة المتابعة الدورية، والمرور على المستشفيات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، والاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات وجاهزيتها، أنها شددت على جاهزية قطاع الصحة باستعداد كافة المستشفيات.

وأوضحت الدكتورة إلهام، أنه جرى تجهيز غرف العمليات وأطباء الطوارئ والجراحة العامة وعدم إعطاء إجازات للأطباء وذلك ضمانا لسرعة إسعاف المصابين وإجراء الجراحات اللازمة حال تطلب الأمر ذلك.

وذكرت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنها نسقت مع الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف المحافظة، على تمركز السيارات في أماكن تمركزها ورفع حالة الطوارئ بالمرفق تحسبا لوقوع حوادث، وضمانا للتواجد على مدار 24 ساعة.