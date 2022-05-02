المصريون يرفعون نسب الإشغال بفنادق الجمهورية في أول أيام عيد الفطر

ارتفعت نسب الإشغال بكافة فنادق الجمهورية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وقال على المنسترلي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن نسب الاشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي خلال أول أيام العيد بلغت نحو 90%، وبلغت نسبة المواطنين المصريين منهم نحو 75% فيما مثل السياح العرب والأجانب نحو 25% من المتواجدين بالساحل الشمالي والاسكندرية، موضحا أن طول إجازة عيد الفطر المبارك كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الإشغال الحالية.

نسب الاشغال بفنادق الغردقة 85% في العيد

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إن نسب الأشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم تراوحت ما بين 75 إلى 85%، لافتا إلى أن المواطنين المصريين كانوا أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الإشغال إلى هذا الحد: «منذ توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي لم يصل متوسط نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى 80%».

عروض مخفضة جذبت المصريين لزيارة شرم الشيخ في العيد

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال العيد تراوحت ما بين 70 إلى 75%، لافتا إلى أن هناك أعدادا جيدة من المصريين يتواجدون حاليا بشرم الشيخ، وتابع: «فنادق شرم الشيخ قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال إجازة العيد».

ومن جهته قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن أعداد المصريين بالفنادق العائمة والثابتة في الأقصر وأسوان قليلة للغاية نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو في الصعيد، مشيرا إلى أن السياح الأجانب المتواجدين بالأقصر وأسوان حاليا أنعشوا نسب الإشغالات بالفنادق العائمة والثابتة بالمحافظتين.

وكشف مصدر بوزارة السياحة أن المدن السياحية القريبة من القاهرة مثل العين السخنة والإسكندرية والساحل الشمالي كانت الأكثر قدرة على جذب المواطنين في إجازة عيد الفطر، حيث سجلت نسب إشغالات تجاوزت 90%، فيما تراوحت نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ ما بين 70 إلى 85%.