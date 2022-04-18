مواقع تلقي لقاح كورونا للأطفال من سن 12 عاما في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، اليوم الاثنين، تحديد 11 موقعاً ومدرسة، لتلقي أهالي المحافظة لقاح كورونا المستجد، غداً الثلاثاء، لجميع المواطنين من سن 12سنة، منها 4 مواقع مخصصة لجميع أهالي المحافظة من عمر سن 12 سنة، إضافة لـ7 مدارس لتلقي الطلاب لقاح كورنا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن السيارات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة ستكون في 4 مناطق، ابتداء من صباح غد الثلاثاء، لفترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا على الثالثة عصراً، ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، لاستقبال أهالي المحافظة لتلقي لقاح كورونا مجاناً، من جميع الأعمار السنية ابتداء من سن 12 سنة.

أماكن تلقي لقاح كورونا للأطفال بكفر الشيخ

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن المناطق هي منطقة المزلقان الأوسط "الوسطاني" بالفترة الصباحية والمسائية، ودوران الـ47 بجوار معرض إلا رمضان بالفترة المسائية، وبدوران الـ47 ميدان أحمد زكي عابدين، بالفترة المسائية، وأمام مسجد سيدي طلحة، بالفترة المسائية، مؤكدة الإعلان عن الأيام والمناطق التي ستتواجد بها السيارات المتنقلة، خلال الأيام المقبلة، ليتلقى أهالي المحافظة لقاح كورونا.

فرق في 7 مدارس لتلقيح التلاميذ

وقالت وكيل الوزارة، إنه توجد فرق لقاح كورونا بـ7 مدارس لمنح التلاميذ لقاح كورونا، وهي مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات «الثانوية للبنات القديمة»، ومدرسة هدى شعراوي ومدرسة السادات غرب مدينة كفر الشيخ، والمدرسة الإعدادية بنات الجديدة، ومدرسة روينه إعدادي وثانوي، ومدرسة النطاف الإعدادية، ومدرسة محلة موسى الإعدادي.