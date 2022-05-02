انخفاض ملحوظ في أسعار الخضراوات في أول أيام العيد بسوهاج

لاقت أسعار الخضروات في أول أيام عيد الفطر المبارك انخفاضا ملحوظا بمحافظة سوهاج، حيث وصل سعر كيلو الطماطم بأسواق المخبز الآلي بمحافظة سوهاج وسوق المحافظة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

أسعار الخضار بأسواق محافظة سوهاج

وصل سعر الطماطم المستخدمة بإعداد الصلصة 10 جنيهات و15 جنيها للمستخدمة بصناعة السلطة، بينما انخفض سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات ووصل سعر كيلو البصل إلى 3 ونصف جنيهات أو الثلاثة بعشرة، بينما سعر كيلو الكوسة والخيار 8 جنيهات لكل منهما، وكيلو الفلفل وصل إلى 10 جنيهات للفلفل الحار والبارد، بينما سجل كيلو الباذنجان 6 جنيهات ونصف، وسعر باذنجان العروس 10 جنيهات، وسعر البسلة والجزر معا خمس جنيهات للكيلو بينما سعر البسلة بمفردها 10 جنيهات وفقا لأسعار أسواق محافظة سوهاج.

سر اختيار طماطم السلطة والصلصة

أوضح صابر محمد، 60 عاما، يعمل تاجر خضروات، لـ «الوطن»، أن أكثر الخضروات التي يتم طلبها منه هي الطماطم، إذ إن لكل طريقة استخدام شكل ولون مختلف، مشيرا إلى خبرته التي تمتد إلى 30 عاما، قضى منها 15 عاما بأسواق العبور وروض الفرج و15 عاما الأخرى بمحافظة سوهاج.

يقول صابر: «طماطم الصلصة حمراء ومسكرة وصغيرة وطرية ومن غير سوس أو عطب، لكن طماطم السلطة ماسكة نفسها وناشفة ولونها أحمر فاتح وبذرتها خضراء».

نصيحة تحمير البطاطس

وأضاف أن البطاطس أيضا استخدامها مختلف «الصفراء للتحمير والقلية والبيضاء صواني وطبيخ، لو البطاطس البيضاء اتحمرت تتحرق وهي نية».