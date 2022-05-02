لافروف يصف هتلر بـ«اليهودي» والخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في نهاية الأسبوع، إن «الديكتاتور النازي» أدولف هتلر كان ذو «دم يهودي»، مما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن تصريحات وزير الخارجية الروسي «بيان لا يغتفر وشائن وكذلك خطأ تاريخي فظيع، فاليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست، وما قيل يمثل أدنى مستوى من العنصرية ضد اليهود، وهو اتهام لليهود أنفسهم بمعاداة السامية».

لافروف: أكثر المعادون للسامية هم من اليهود

وأدلى «لافروف» بهذه التصريحات على شاشة التليفزيون الإيطالي يوم أمس، مكررًا مزاعم روسيا بأن غزوها لأوكرانيا يهدف إلى التخلص من النازية عن البلاد، مع تجاهل حقيقة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أصول يهودية، وقال «لافروف»: «الشعب اليهودي الحكيم يقول إن أكثر المعادين للسامية هم عادة يهود». واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الروسي لدى إسرائيل اليوم بسبب على خلفية هذه التصريحات.

تشويه للتاريخ

وقال داني دايان، الذي يترأس موقع «ياد فاشيم» لإحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل: «إن ما تم ذكره لا أساس له على الإطلاق، ومنه القول إن هتلر من أصل يهودي»، كما انتقد وصف روسيا للأوكرانيين بالنازيين، وتابع: «أنه بنفس القدر من الجدية لا يجب اتهام الأوكرانيين بشكل عام، والرئيس زيلينسكي على وجه الخصوص، بالنازيين»، وأضاف «دايان» على «تويتر»: «يعتبر ذلك، من بين أمور أخرى، تشويهًا كاملاً للتاريخ وإهانة خطيرة لضحايا النازية».

وزير إسرائيلي: كلام صادم ومعادٍ للسامية وخاطئ تمامًا

وندد نائب وزير الأمن العام الإسرائيلي، يائير جولان، بتصريح «لافروف»، وقال: «كلام صادم ومعادٍ للسامية وخاطئ تمامًا".

يذكر أن إسرائيل تجنبت الاصطفاف بشكل وثيق مع أي من الجانبين منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير، وتعد إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي تحافظ على علاقات دافئة نسبيًا مع كل من أوكرانيا وروسيا.