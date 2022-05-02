القوات الروسية تبدأ في قصف منطقة «سلوفيانسك» شرق أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية بدأت التوجه نحو سلوفيانسك، وهي بلدة مهمة في منطقة دونيتسك، وأكدت هيئة الأركان العامة في تحديثها اليومي إن الهجوم الروسي يتضمن قصفًا عنيفًا للدفاعات الأوكرانية.

ونقلت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية عن بعض المحللين إن القوات الروسية حققت مكاسب متواضعة على الأرض في هذه المنطقة خلال الأسبوع الماضي، لكن لا تزال أغلب المنطقة في أيدي أوكرانيا، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية تهاجم عددًا كبيرًا من البلدات في منطقة لوهانسك، وحاولت تحسين مواقعها حول بلدة بوباسنا من خلال نقل كتيبة تكتيكية واحدة من ماريوبول.

القوات الروسية نشرت صواريخ أرض - جو في الأراضي الأوكرانية

وتابع بيان الأركان العامة في أوكرانيا أنه تم صد 10 هجمات في دونيتسك ولوهانسك ودمرت القوات الأوكرانية مجموعة متنوعة من المعدات الروسية، وأضاف البيان أن القوات الروسية نشرت أنظمة صواريخ «أرض - جو»، إضافية في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا في منطقتي لوهانسك وزابوريزهيا، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في لوهانسك مع استمرار القصف العنيف في ليسيتشانسك وزولوتي وبوباسنا، وفقًا لسيرجي هايدي، رئيس الإدارة العسكرية في لوهانسك، الذي أكد أن القصف العنيف الذي طال أمده حال دون إخلاء كامل للمدنيين.

القوات الروسية تبحث عن نقاط ضعف في الدفاعات الأوكرانية

من جهتها، قالت هيئة الأركان الروسية، إن القتال مستمر بمناطق جنوب أوكرانيا، وتبحث القوات الروسية عن نقاط ضعف في الدفاعات الأوكرانية جنوب ميكولايف أثناء محاولتها بسط سيطرتها على منطقة خيرسون بأكملها، المتاخمة لشبه جزيرة القرم، كما شهدت أجزاء من جنوب وزابوريزهيا معارك عنيفة.

وأعلنت القيادة الإقليمية للقوات الأوكرانية، شرق أوكرانيا، أن القوات الروسية حاولت الاختراق في مجموعات صغيرة بدعم من المدرعات والدبابات والمدفعية، لكنها فشلت، وأضافت أن بلدتي بولوهي وأوريخيف مستهدفتين بالقصف، كما زعمت أن القوات الروسية كانت تجبر المزارعين على بيع الحبوب بخصم كبير، وكان هناك ارتفاع في الهجمات على مخازن الحبوب والمصاعد، وقال فالنتين ريزنيشنكو ، رئيس إدارة ولاية دنيبروبتروفسك الإقليمية، إن مستودع حبوب دمر في منطقة سينيلنيكوف.