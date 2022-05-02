إليسا تطرح البرومو الدعائي لـ«من أول دقيقة» والجمهور: «عودة موفقة»

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة «من أول دقيقة»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معلقة: «قريبا»، إذ تجمعها الأغنية بفنان مغربي لم تكشف عن هويته بعد، وشوقت الجمهور بصورة لهما ظللت فيها شكله تماما، واكتفت بكتابة مقطع من الأغنية على الصورة: «الحب حد تستند عليه».

إشادات واسعة بأغنية إليسا

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع البرمو الدعائي الذي نشرته إليسا وحصد إشادات عديدة، إذ علق أحد المتابعين: «ناطرين إبداعك يا ملكة الإحساس و مبينة إن الأغنية رح تتصدر التريند»، بينما أضاف آخر: «اشتقنا لهذا اللحن والرومانسية، عودة موفقة إن شالله لملكة الإحساس».

ولم تقتصر التعليقات على الجمهور فقط، بل تضمنت عدد من الفنانين من بينهم الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي علق على برومو الأغنية، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «ألف ألف مبروك إن شاء الله تكسري الدنيا»، بينما قال الملحن وليد سعد: «ألف مبروك ملكة الإحساس العمل الرائع، دائما ناجحة ومتألقة ومبروك لأخواتي صناع العمل».

إليسا تطرح البرمو الدعائي لأغنية «من أول دقيقة»

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، ومن المقرر أن تطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، وجاءت كلمات الأغنية: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، أكتبني في عمرك كلمة.. يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».

الجمهور يخمن هوية الفنان المشارك لإليسا

وعلى مدار الأيام الماضية تكهن قطاع كبير من الجمهور بأن يكون سعد لمجرد هو الفنان المغربي الذي يقدم مع إليسا دويتو أغنية «من أول دقيقة»، خاصة أنّها نشرت صورة أثناء وجودها في فرنسا لتسجيل الأغنية، وجاء ذلك بالتزامن من طرح «لمجرد» صورة من أحد ستوديوهات تسجيل الصوت في العاصمة الفرنسية باريس، مسبقا.