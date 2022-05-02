محمود قاسم عن موسم رمضان 2022: نيللي كريم الأقوى ورحمة أحمد خطفت الأنظار

انتهي الموسم الرمضاني 2022، بعد عرض عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين الدراما والأكشن والاجتماعيات، وعرضت الحلقة الأخيرة أمس على القنوات الفضائية.

محمود قاسم يشيد بالموسم الرمضاني 2022

وقال الناقد محمود قاسم، عن الموسم الرمضاني في تصريحات لـ«الوطن»: «من وجهة نظري تألقت الفنانة نيللي كريم هذا العام، وهي الأقوي على مستوي الأعمال المعروضة المنافسة، خاصة في مشهد نهاية مسلسل فاتن أمل حربي، والتي تحصل على لقب أفضل ممثلة عن مسلسل فاتن أمل حربي من وجهة نظري».

وتابع محمود قاسم، العمل يناقش قضية مهمة، وهي الحضانة الخاصة بالأطفال بعد انفصال الأم عن زوجها، والفنان شريف سلامة قدم دور الزوج المستبد بكفاءة شديدة خلال مسلسل فاتن أمل حربي، واستطاع أن يجمع كل الصفات السيئة من الرجال في شخصية واحدة.

محمود قاسم يشيد بأداء رحمة أحمد

وأشار قاسم إلى كفاءة دور الفنانة الشابة رحمة أحمد التي جسدت دور «مربوحة» في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، قائلاً: «لديها خفة دم وظل غير طبيعية، وظهورها على الشاشة يضفي كوميديا خاصة، بالإضافة إلى موهبة الفنان نور خالد النبوي، فهو متميز في دوره بمسلسل راجعين ياهوي، وهو مايطلق عليه ابن الوز عوام».

معلومات عن مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وفادية عبد الغني، ومن إخراج ماندو العدل، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بعد عرضه على الشاشات في شهر رمضان 2022 .