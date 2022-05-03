حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الحمل بعصبيتهم الشديدة، ويشعرون بالقوة دائما في التعامل مع مختلف الأمور ويديرونها بشكلٍ جيد، كما أنّ مولود هذا البرج واثق من نفسه كثيرا، مولود برج الحمل واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته جيدا ويقدر قيمة نفسه كثيرا، كما يحب إنجاز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل دون كللٍ أو مللٍ، يتمتع بالشجاعة والحزم في كثير من قراراته.

صفات مواليد برج الحمل

ويسعى مولود برج الحمل إلى أن يكون متميزا، كما يحب المال والشهرة، لكن إذا كان في موضع اختيار بين الاثنين فسيختار الشهرة، ويتميز بالطبع الحاد لكنه متسامح، طموح جدا، ويتميز بالنشاط والحيوية والاندفاع أيضا، إحساسه يلهب ذكاؤه ويجعله يستبق الأحداث ويتوقع المستقبل.

كما يُعرف عنه أنّه شخص حنون وطيب القلب، متقلب ويحب الامتلاك، فتجده يغار على الحبيب أو الشريك بشدة تجعله يدخل معه في خناقات ومشكلات كبيرة من فترة لأخرى.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إنّ اليوم جيد لمواليد برج الحمل حيث يوجد القمر في منزل العلاقات، ما يدفعك اليوم لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع المحيطين في مجال عملك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

كما يتواجد فينوس في برج مواليد الحمل اليوم، ما يساعدهم على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.