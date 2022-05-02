حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يؤمن مواليد برج العقرب بالأمور الغيبية وما وراء الطبيعة، لذلك هم من أكثر الشخصيات التي تهتم بقراءة أوراق التاروت ومعرفة تأثير الفلك وتحركات الأبراج والنجوم على حالته اليومية وحظهم.

ومع شروق أول أيام عيد الفطر المبارك، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

وتقول خبير الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج العقرب أول أيام عيد الفطر المبارك يكون الأمر يحتاج لدراسة، بسبب تواجد القمر في منزل المدخرات مما يدفعك نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج أنه على المستوى العاطفي والعائلي يكون اليوم لطيف، رغم تبدو اليوم جذابا ورزينا وقادرا على الاقتراب بلطف بالأحباب والأهل.

مشاهير برج العقرب

مولود برج العقرب من الشخصيات صعبة المراس التي يصعب زعزعة عزيمتها أو معتقداتها، وهناك الكثير من المشاهير الذين أثبتوا هذا وعلى رأسهم طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الأمير تشارلز، منى عبدالغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، أسيل عمران، الفنان خالد سليم، الفنان ماجد المهندس، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج.