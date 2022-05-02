حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر 2022، يبحث مواليد برج الميزان عن حظك اليوم خلال فترة الإجازة، خاصة أن الفترة الماضية لم يكن الفلك حليف مواليد هذا البرج، حيث عانوا من أزمات ومشاكل متعددة.

ومع شروق أول أيام عيد الفطر المبارك، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

وتقول خبير الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج الميزان أول أيام عيد الفطر المبارك يكون مبشر، حيث يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وإتقانك لمهامك التي تلقي عليك في العمل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج أنه على المستوى العاطفي والعائلي يكون اليوم لطيف، حيث تشعر بالسعادة اليوم وفق ما يخبرك به الفلك الذي يمدك بالجاذبية والرغبة في الانطلاق مع من تحب.

مشاهير برج الميزان

الحفاظ على التوازن بين جميع جوانب حياتهم العملية والعائلية والاجتماعية على رأس أولويات مواليد برج الميزان، لذلك ينجح الكثيرين منهم وعلى رأسهم الفنانة روبي، وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.