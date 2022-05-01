حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد الكثيرون أن مواليد برج الأسد لديهم هالة تجذب الآخرين، والأمر ليس غريب، إذ أن تكوين شكل الأسد بين الأجرام السماوية، له قصة أسطورية، تتلخص في أن هناك إمبراطور تجبر بشدة، فأرسلت الآلهة أسدًا قويًا للتصدي له، والذي دفع حياته ثمنًا للدفع عن البشر، فقامت الآلهة بتخليد ذكراه بوجوده كأحد الأبراج السماوية.

ومع شروق أول أيام عيد الفطر المبارك، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وتقول خبير الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج الأسد أول أيام عيد الفطر المبارك يكون مبشر، حيث يتواجد القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج أنه على المستوى العاطفي والعائلي يكون اليم لطيف، رغم مرورك بضغوط منذ فترة، ولكن تشعر بالسعادة والدفء اليوم في علاقتك بمن حولك.

مشاهير برج الأسد

رغم أن مواليد برج الأسد لديهم هالة تجعلهم محط الأنظار تلتفت اليهم، إلا أهم يبذلون مجهود كبير في مجالاتهم العملية لرغبتهم الدائمة بالتميز، وعلى رأس هؤلاء المشاهير الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.