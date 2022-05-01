حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 1-5-2022 مهنيا وعاطفيا

حمل اليوم الأحد الموفق الأول من مايو الكثير من المفاجأة التي يشهدها أصحاب الأثني عشر برجًا سماويًا، والتي كشفتها خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حظك اليوم سواء خلال الأعمال أو الحياة العائلية والعاطفية، والتي يبحث عنها الكثيرون ليتعرفوا على تأثير حركة الكواكب والنجوم على حالتهم النفسية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 1-5-2022 على الصعيد المهني

يحدث اليوم السبت لك عزيزي برج الحمل القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع جيدًا خطواتك وحساباتك تجنبًا للخسائر.

حظك اليوم برج الحمل 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، عطارد في منزل العلاقات يرفع من معنوياتك ويمنحك نشاطًا ويقظةً وقدرةً على التواصل.

حظك اليوم برج الثور 1-5-2022 على الصعيد المهني

مواليد برج الثور، اليوم يمدك بالحماس والحيوية، اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم برج الثور 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-5-2022 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعتني بصحتك وأن تعمل في صمت، ومن المفيد أيضًا أن تبتعد عن العيون وتتأمل وتراقب الأمور عن بعد.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك، توطد علاقتك بالبعض، وقد تتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 1-5-2022 على الصعيد المهني

اقتران القمر مع أورانوس يساعدك اليوم على تصنيف مشاكلك جيدًا، وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم برج السرطان 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقاتًا مفيدة.

حظك اليوم برج الأسد 1-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، ومن المهم أن تعمل بدقة وترتب أولوياتك، وقاوم التوتر.

حظك اليوم برج الأسد 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

كن متفهمًا ومستعدًا للتسامح ولا تفقد صبرك وأعصابك إذا واجهت مقاومةً أو معارضةً لرغباتك.

حظك اليوم برج العذراء 1-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرةً رائعةً ترشدك إلى الطريق السليم.

حظك اليوم برج العذراء 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من يشغل قلبك.

حظك اليوم برج الميزان 1-5-2022 على الصعيد المهني

قد تنكشف لك أسرارًا خاصة بالمال وقد تتاح أمامك اليوم فرص مهنية أو مالية عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الميزان 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 1-5-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجًا أو مرتبطًا استمع للطرف الآخر، وكن عادلًا ولا تبخسه قدره، واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج القوس 1-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جهودك وهناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تستطيع أن تفي بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

حظك اليوم برج الجدي 1-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم تعرض أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج الجدي 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة ويعدك بأوقات رائعة.

حظك اليوم برج الدلو 1-5-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم برج الدلو 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق.. فلا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

حظك اليوم برج الحوت 1-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح في كل مباراة ذهنية، وتحسن التصرف والتعبير.

حظك اليوم برج الحوت 1-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تؤثر في الأهل والأخوة بلباقتك وبلاغتك وتنجح في إقناع من حولك بأفكارك.